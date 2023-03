BBC eemaldas erapooletuse reeglit rikkunud jalgpallitähe eetrist

Linekeri karistati kommentaaride eest, kus ta kritiseeris Briti valitsuse uut asüülipoliitikat.

Briti konservatiivide valitsus kavandab uusi meetmeid, et peatada migrantide sissevool. Ettepanek sisaldab näiteks punkti, et ebaseaduslikult riiki saabunud isikud saadetakse välja nelja nädala jooksul ja neil on edaspidi keelatud Suurbritanniasse reisida. Inimesed, kes saabuvad Suurbritanniasse paadiga, saadetakse kas tagasi kodumaale või turvaliseks peetavasse kolmandasse riiki, näiteks Rwandasse.

62-aastane Lineker kirjeldas seda plaani kui „mõõdutult jõhkrat“ ja ütles, et see „meenutab 1930. aastate Natsi-Saksamaa poliitikat“.

BBC andmetel on Lineker rikkunud ettevõtte erapooletuse reegleid. „Me pole kunagi öelnud, et Garyl ei tohiks olla oma arvamust või et ta ei peaks avaldama oma seisukohti asjade kohta, mis on tema jaoks olulised. Oleme aga öelnud, et ta ei peaks võtma pooli poliitilistes küsimustes ega vaidlustes,“ teatas BBC oma veebisaidil.

Lineker on olnud BBC kõige kõrgemalt tasustatud telestaar alates jalgpallihooajast 2017/18. Näiteks eelmisel hooajal teenis ta 1,35 miljonit naela ehk umbes 1,53 miljonit eurot.

Linekeri kolleegid Ian Wright ja Alan Shearer on juba teatanud, et nemad laupäevases BBC jalgpallisaates ei osale, et olla solidaarsed Linekeriga.

Lineker oli oma mängijakarjääri jooksul üks maailma parimaid ründajaid. Näiteks 1986. aasta Mehhiko MM-il oli ta suurim väravakütt. Inglismaa koondises mängis ta kokku 80 kohtumist ja lõi 48 väravat. Klubidest esindas Lineker Leicesteri, Evertoni, Barcelonat ja Tottenhami, enne kui siirdus karjääri lõpetama Jaapanisse.