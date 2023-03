OTSE DELFI TV-s | Eesti-Läti liigas neli mängu järjest kaotanud Tartu Ülikool jahib Rakveres võidulisa

Tartu Ülikool on turniiritabelis viiendal kohal, neil on kirjas 18 võitu ja 10 kaotust. BC Tarvas (2-23) asub viimasel ehk 16. kohal.

Tartu abitreeneri Olari Naritsa sõnul on Tarva vastu eelkõige tähtis oma mängu mängida. „Selles matšis peame keskenduma rohkem enda tegemistele kui vastastele ja kõige tähtsam on omad asjad ära teha. Neljapäevase Kalev/Cramo mängu küll kaotasime, aga mängupilt oli võrreldes sellele eelnenutega juba parem. Meil on oluline meeskonnana leida see hea rütm, mis enne koondisepausi oli. Tarval läks tsenter ära ja õiget pikka neil enam polegi – kõik on võimelised peale viskama. Neil ei ole võidupinget ja kui nad suudavad visked sisse panna ning vastastel vibra sisse lüüa, siis on nad võimelised üllatama nagu Ogre ja Liepaja vastu näidati,“ sõnas Narits.