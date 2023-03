OTSE DELFI TV-s | Eesti-Läti korvpalliliigas on vastamisi Kalev/Audentes ja TalTech/Optibet

TalTech/Optibet abitreener Kris Killingu kommentaar: „Tallinna Kalev/Audentes on võistkond, kus on nii kogemust, kui ka noori, kes võitlevad kõvasti. Võib öelda, et neil on sellel hooajal olnud ebaõnne. Omavahelisest esimesest mängust on väga palju möödas, aga nagu teame, siis tolles mänguks olid nad hästi valmis ja suutsid meid võita. Võistkonnad on nüüd veidike muutunud, aga eks me peame erilist tähelepanu panema nende liidrite takistamisele. On kohti, kus on nad haavatavad, ja proovime need ära kasutada. Eks meil endal ole omajagu muresid ja mängupäeva hommikul selgub, millises koosseisus me mängime.“