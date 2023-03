Mihkel Räim pälvis Horvaatias vihmasajus sõidetud seiklusterohkel etapil 15. koha

Napilt jäid peagrupi ette ameeriklane Artem Shmidt (Hagens Berman Axeon; 3:20.57) ja sakslane Moritz Kretschy (Rad-Ned Osswald), kes jagasid omavahel esimese ja teise koha. Kolmandana finišeeris poolakas Patryk Stosz (Voster ATS Team).

„Horvaatia „üllatab“ täiega!“ kirjutas Räim sotsiaalmeedia. „Minu kogemus on selle võidusõiduga see, et kui lubab vihma, siis tuleb selleks valmis olla. Ilmateade näitas, et võib tulla karm ilm, kuid stardis nii ei tundunud. Panin end kenasti riidesse ja kartsin halvimat. Stardis panin vihmajaki selga, aga kahe kilomeetri peal võtsin juba ära, sest sadu polnud piisavalt tugev. Enesetunne oli suhteliselt kesine, hingeldasin ohtralt ja jalg oli mega hapu. Mõtlesin, et äkki sai liiga palju riideid selga, äkki lihtsalt jalg kehv jne jne. Siis aga hakkas sadama ja ma olin selleks valmis.“

„Lõpuks hakkas vihm järele andma. Mina olin vast sõidu ajal külmetanud maksimaalselt viis minutit, aga mõned teised vennad mitu tundi. See lisas motivatsiooni. Ühtäkki sõitis endine meeskonnakaaslane kõrvale ja ütles, et sul tagajooks täiega keere. Vaatasin ja oligi, 35 km lõpuni ja otsustasin jooksu vahetada. Samal ajal kui jooksu vahetati, siis viskasin oma vihmajaki, vihmakindad ja prillid maha ning spordidirektor korjas need ülesse,“ jätkas Räim. „Meeskond võttis mind auto tuulde ja vedas kuni kolonni viimase autoni ja sealt pidin ise juba punti tagasi saama. Nii kui ma uuesti rattale sain, siis tundsin, et hoopis teine minek on ja palju kergem on vändata! Vapustav!“