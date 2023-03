DELFI VIDEO | Vaata, kuidas õhkrelvadest laskmise EM Tallinnas välja näeb!

Oleski põhialaks on olümpiakiirlaskmine, milles ta võitis 2017. aastal EM-hõbeda. Täiskaliibrilise püstoli harjutuses on ta tulnud korra Euroopa meistriks (2021) ning võitnud kaks pronksi (2017 ja 2022). Mullu võitis ta täiskaliibrilise püstoli harjutuses ka MM-pronksi. Kõik medalid on tulnud 25 meetri distantsilt.