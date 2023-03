Ott Tänak enne Mehhiko rallit: pole kindel, kas ma olen hea vihma esilekutsuja

„Testimise ajal sain esimest korda Puma Rally1 masinaga kruusal sõita ja oli väga oluline võimalikult palju õppida. Kuna enamik rallisid on kruusal, otsustasime teha kaks testipäeva Hispaanias. Meeskond teeb kõvasti tööd, et pidevalt areneda, kuid selleks, et mõista, kus me praegu oleme, peame esmalt ühe kruusaralli läbima,“ kommenteeris Tänak M-Spordi pressiteate vahendusel.

MM-sarja juhtiva Tänaku sõnul on Mehhikos ülioluline, et saadaks hakkama nii kõrguse kui kuumusega.

„Mehhikos on peamiseks väljakutseks korraga nii kõrgus [merepinnast] kui kõrge temperatuur. Suure kõrguse tõttu väheneb võimsus, mis muudab auto käitumist üsna oluliselt. Mehhiko teed on tegelikult lõbusad, on katseid, mis on väga tehnilised ja kus tekib tunne, et sõidame neid suure kuumuse tõttu igavesti, kuid on ka kiiremaid lõike koos hüpetega.“

„Kuna oleme meistrivõistluste liidrid, peame Mehhiko rallil esimesena startima. See võib olla hea koht alustamiseks, kui sajab, kuid pole kindel, kas ma olen nii hea vihma esilekutsuja, et hakkaks sadama kohas, kus peaaegu kunagi ei saja,“ lisas Tänak.

M-Sport Fordi tiimijuht Richard Millener ütles, et kõik ootavad Mehhikos võistlemist suure innuga.

„Tore on tänavu Mehhikosse tagasi suunduda, sest üritusest on saanud WRC kaasaegne klassika ja meil on kahju, et viimasel kahel aastal pole me saanud seal võistelda. Sõitjate ja testimeeskonna info põhjal oleme kindlad, et Puma suudab Mehhikole omaste raskete tingimustega toime tulla. Oti hiljutine võit Rootsis on meile hoo sisse andnud ja oleme valmis seda eelseisval etapil edasi kandma,“ sõnas Millener optimistlikult.

Mehhiko ralli algab 16. märtsil.