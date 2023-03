VIDEO | Spordimehelik huumor: poksija Hendrik Themas tögab The League’i vastast Raimonds Aukstikalnisi

„Minu jaoks oli see viimase hetke matš. Teisipäeval teatati, et võitleme laupäeval,“ meenutab ta, et esimene knockdown oli küll pooljuhuslik tasakaalu kaotus, aga pärast matši oli reis lowkick’idest mitu päeva valus. Nüüd on Themasel aga kindel plaan võita. Nüüd uuesti lätlasega vastamisi astudes valmistub Themas tõsiselt ette. Puudu ei jää ka spordimehelikust tögamisest, mida enne matši tehakse.

Tahtejõud ja võitlushimu on olnud kasuks

Themas peab oma suurimaks relvaks seda, et on valmis surema, enne kui kaotab. Tema tahtejõud ja võitlushimu on talle olnud kasuks.

Matšiks on kindlasti vaja valmistuda ka füüsiliselt. Kuna Themas käib ka tööl ja tal on pere, siis poleks kaks korda päevas treenimine tulemuslik, aga ta käib poksisaalis minimaalselt kaks korda nädalas – teisipäeval ja neljapäeval Kevin Rennoga ning nüüd on abiks ka treener Taist. Tema treener Kevin Renno sõnul on Themas keskendunud sportlane. Enne võitlusspordini jõudmist õppis ta USA-s kergejõustiku stipendiumiga kolledžis. Sport ja võistlused ei ole tema jaoks võõrad, ta on terve elu olnud sportlane.

Kõige parem trenni osa on Themase jaoks sparring. Üks asi on lapade või poksikottide peale, aga sparring on kõige parem. Nii tehakse enne võistlust kindlasti rohkem sparri. Pärast sparri kirjutab ta ka üles märkmeid, mis läks hästi, mis halvasti, mis võiks olla parem. Ning enne matši loeb need märkmed üle, et midagi ei ununeks.

Matšil ei keskendu Themas mitte vastase nõrkusele, vaid oma tugevustele. „Ma saan teha ainult seda, mida mina teen. See, mida vastane teeb, ei ole minu kontrollida,“ ütleb ta.

Kuidas läheb, Raimonds?

Oma osa sellekordses ettevalmistuses on ka spordimehelikul huumoril. Nimelt on Themas ühe oma strateegiana on ta õppust võtnud Ukraina poksijast Oleksander Ussõkist, kes enne matši Tyson Furyga lõõpis videotes vastase kallal.

Nii on ta Instagrami stoorides Raimondsile öelnud läti keeles:„Sveiks kā tev iet?“, ehk: „Tere, kuidas läheb?“.