Hyundai tiimipealik: hübriidi õige seadistus võib anda Mehhikos konkurentsieelise. Me läheme võidu järele

Mehhikos ootavad rallimeeskondi üsna rasked tingimused. Ühelt poolt toimub võistlus väga kuumas ilmas, teisalt on osade kiiruskatsete teed kõrgmäestikus üle 2500 meetri merepinnast. Kahe asja koosmõjus kaotavad autod oma võimsusest kuni 20%.

Hyundai meeskonna juht Cyril Abitebouli sõnul on sellises olukorras tavapärasest suuremas rollis hübriidajamid ja õige strateegiaga saab kadunud võimsust tagasi võita. „Meie meeskond esines möödunud hooajal kruusal hästi ja soovime tänavu samast kohast jätkata. Meie sõitjatel on Mehhikos kogemused, et kuidas kuumus ja kõrgus mõjutavad autosid. Tänavune aasta pakub teistsuguse väljakutse, sest esmakordselt kasutatakse sel rallil hübriidjõuallikaid. Seega on meil võimalus seadistusega leida konkurentsieelis. Meie ekipaažid on enesekindlad, ja olen ka mina, mistõttu sihime Mehhikos oma esimest võitu,“ sedastas ta tiimi pressiteates.

Hyundai tiimi ja Mehhiko etapi suhted on kahetised. Just seal jõudis meeskond oma ajaloos esmakordselt poodiumile, kui Thierry Neuville võttis 2014. aastal kolmanda koha. Belglane oli kolmas ka 2017. aastal, lisaks on Dani Sordo ja Ott Tänak toonud tiimile teised koha. Ent jätkuvalt pole Hyundai Mehhiko etappi võitnud.

Neuville'i esimene Mehhiko poodium oli üsna mälestusväärne, sest ta lõhkus viimasel katsel auto radiaatori ja ralliparki sõites kasutas masina jahutamiseks Corona õllepudelit. Tänavust hooaega on 34-aastane belglane alustanud kahe kolmanda kohaga ja kokku on tal 32 punkti. Tema ees on Ott Tänak 41 ja Kalle Rovanperä 38 silmaga.

Ka Neuville toob välja hübriidiküsimuse. „Sel aastal on oluline hübriidi loogika paika saamine ja lisavõimsuse kasutamine. Lisaks peab leidma võimalikult head veojõudu tagavad seaded. Meie eesmärk on olla nädalavahetusel kiiremate ekipaažide seas ja võidelda veel ühe poodiumikoha eest,“ lausus Neuville.