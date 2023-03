Kalle Rovanperä: olen päris õnnelik, et ma ei alusta Mehhikos esimeselt kohalt

Autoralli valitsev maailmameister Kalle Rovanperä on sel aastal jäänud veel võiduta. Hooaja avaetapil Monte Carlos oli ta teine ja teisel mõõduvõtul Rootsis neljas. MK-sarja kokkuvõttes on soomlane 38 punktiga teine, tema ees kolme silma kaugusel on M-Sporti äss Ott Tänak.

„Tore on pärast pikka pausi taas kruusale minna ja meie viimasest Mehhikos käigust on eriti kaua möödas. Olen kindel, et ralli on tavapäraselt keeruline. Suure kõrguse tõttu on see kalendri üks erilisemaid kruusarallisid. Kuid sinna naasmine on tõesti põnev. Meeskonnana oleme kõvasti töötanud auto parandamise kallal, et sellel oleks rasketes kruusaoludes kiirust. Viimased Hispaania testid näitasid, et liigume õiges suunas,“ sedastas 22-aastane teise põlve ralliäss.