VIDEO | Teist aastat järjest märtsihulluse eel viga saanud Kerr Kriisa: tundsin kohe, et asjad pole hästi

„Kui see juhtus ja tundsin kohe, et asjad pole hästi, siis mõtlesin: kurat võtaks, kas läks jälle nii?“ ütles Eesti korvpallikoondise tagamängija Kerr Kriisa peale NCAA Pac-12 konverentsi turniiri veerandfinaali, kus tema leivaisa Arizona Wildcats alistas 95 : 84 Stanfordi. „Paistab, et sellel turniiril on minu jaoks halb aura.“

Kriisa põrkas vastasmängijaga kokku 3.44 enne esimese poolaja lõppu, pärast mida läks Kriisa riietusruumi.

Arizona peatreener Tommy Lloyd oli juba arvestanud, et ta peab mängima paremat õlga põrutanud mängijata. 22-aastane Kriisa soovis aga kindlasti väljakule naasta. „Soojendusel polnud tunne, et ma suudan palli visata. Aga kui treenerid tulid väljakule, siis ütlesin, et suudan mängida. Ma tõesti tahtsin mängida. Ütlesin: Tommy, jah, ma suudan visata,“ lausus Kerr pärast matši.

Reaalne seis oli platsil näha. Kriisa mängis teisel poolajal 15 minutit, aga ei võtnud väljakult ühtegi viset. 1.43 enne normaalaja lõppu pääses Kriisa vabaviskejoonele. Esimese soorituse pani haige õlaga tagamängija ässaks, teise viskas ta juba oma nõrgema ehk vasaku käega... ja võrk sahises! Tema korv oli osa 12 : 2 spurdist, mis tõi Arizonale võidu.

Kinniteibitud õlaga Kriisa andis teisel poolajal oma neljast korvisöödust kaks, võttis maha ühe laua ja tegi ühe pallikaotuse. „Iga liigutus oli omamoodi halb, aga praegu proovime mänge võita. Mängu lõpus sa ei mõtle endale, vaid proovid valu maha suruda ning julgustad oma meeskonnakaaslasi ja muud sellist,“ rääkis Kriisa.

Möödunud hooajal mängis Arizona Stanfordiga samuti Pac-12 turniiri veerandfinaalis ja toona väänas Kriisa tõsiselt hüppeliigest. 189 cm pikkune tagamängija jättis üliõpilasliiga NCAA kohamängude ehk märtsihulluse esimese kohtumise vahele. Kriisa tuli toona valust ja paistes jalast hoolimata väljakule TCU ja Houstoni vastu, ent siis oli ilmne, et Kriisa on kaugel oma parimatest päevadest.