Martin Rump sõidab Le Mansi kõrval tänavu teiseski võistlussarjas

Eelmise aasta alguses spetsiaalse Nürburgringi litsentsi saanud Martin Rump osaleb NLS-i sarjas KCMG tiimi rivistuses. Sõiduvahendiks on täiesti uus Toyota Supra GT4 EVO, mis saab tänavu eri sarjades tuleristsed. Rumpi võistkonnakaaslased on NLS-i sarjas australlane Josh Burdon ja itaallane Edoardo Liberati.

„Nürburgringi sari on väga nõudlik ja hullumeelne. Eelmise aasta kogemus näitas, et rajaolud on sellel ringil väga muutlikud. Autosid on rajal tohutult. Nürburgring oma olemuselt on minu jaoks kõige-kõigem ring, tehniline ja katsumusterohke. Tundsin eelmisel aastal, et selles sarjas osalemisest oli mul kasu ka ELMS-i sarjas,“ rääkis Martin Rump NLS-i võistlussarjast.