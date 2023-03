Jalgpallitähe eksnaine: ta ütles, et kui ma aborti ei tee, siis ta lekitab mu alastipildid veebi

Moráni sõnul ei näidanud Cillessen lapse vastu huvi üles isegi tolle raske haiguse ajal. „Mees, kes ei küsi kunagi oma tütre kohta, isegi kui ta oli hingamisprobleemidega haiglas, ei vääri austust. Ta teadis, et tema tütar on väga haige ja haiglas. Aga ilmselgelt ta ei hoolinud. Minagi ei hooli selle mehe elust. Ma hoolin ainult oma tütrest ja pean mõtlema sellele, et tal oleks süüa,“ lisas Morán intervjuus.

„Kahjuks on su ema pidanud hoidma madalat profiili, et võita lahing võimsate meeste vastu, kes arvavad, et raha eest saab kõike. Su ema talus palju nende inimeste ähvardusi, kes arvasid, et neil on õigus otsustada sinu elu üle. Mind üritasid kaks aastat vaigistada inimesed, kes tahtsid, et tunneksin end rämpsuna. Nad tahtsid, et ma häbeneksin oma kõhtu, mille sees oli elav laps, sest tema oli kuulsus ja mina polnud midagi muud kui nõme hoor. Pidin vaikima, sest kartsin kaotada töö ja kartsin kaotada sind,“ kirjutas ta oma lapsele.