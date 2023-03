Kahevõistluse pikaaegne kuningas tõmbab karjäärile joone alla

34-aastane Frenzel on võitnud kokku seitse olümpiamedalit, 18 MM-medalit, neist seitse kuldset, 43 MK-etappi ja viis kristallgloobust ehk MK-sarja üldarvestust. Neljapäeva õhtul teatas kahevõistleja sotsiaalmeedias, et tänavune hooaeg jääb talle viimaseks.

„Olen ülimalt tänulik neile, kes on minu karjäärile kaasa aidanud, alates perest ja lõpetades treeneritega. Tervitan kõiki, kes on minuga sel teel käinud, eriti iga toetajat ja fänni. Nende julgustusest sain jõudu, mis viis eduni. Jään oma armastatud kahevõistlusele truuks – tulevik näitab, et mis vormis see teostub,“ tõdes sakslane, et ta soovib mingis vormis jääda spordiga seotuks.