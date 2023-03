Kas agressorriigid tuuaksegi täna vehkelmisrajale tagasi? Paalberg: eestlaste hääl on selge – oleme vastu

„Vehklemisliit on rahvusvahelistest alaliitudest esimene, kes hakkab sel teemal hääletama, ja me loome pretsedendi. Eestlaste hääl on selge – oleme vastu. Laiemalt on riikide motivatsioonid erinevad. Vaevalt keegi muudab oma otsust tänaste sõnavõttude põhjal, vaid otsused on tehtud. Praegu käib veel võitlus päevakorrapunktide üle,“ ütles Eesti vehklemisliidu peasekretär Aivar Paalberg kongressipäeva hommikul Delfile.