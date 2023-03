Venemaa ja Valgevene tennisistid on saamas oma tahtmist. Ukraina sõda toetada ei tohi, aga hukka mõistma ka ei pea

Mäletatavasti otsustasid Wimbledoni suure slämmi korraldajad mullu, et venelastel ja valgevenelastel turniirile asja pole. Põhjuseks agressorriikide sõjaline sissetung Ukrainasse. See aga rahvusvahelistele tenniseliitudele eesotsas meeste katuseorganisatsiooni ATP ja naistennisiste ühendava WTA-ga ei meeldinud. Selle otsuse tulemusel Wimbledonis edetabelipunkte välja ei mängitud.

Daily Mail kirjutas mõned nädalad tagasi, et maailma tenniseorganisatsioonid on esitanud Suurbritanniale ähvarduse, et kui venelasi ja valgevenelasi ei lubata ka tänavu mängima, võidakse neilt tippturniirid ära võtta. Kõige suuremas ohus on Queen’s Clubi ja Eastbourne`i turniirid, mille litsentsid võidakse rahvusvahelisel turul müüki panna ja teistesse riikidesse viia.