DELFI VIDEO | Kregor Hermet: Tartu vastu midagi kergelt ei tule, eriti kodus

Endise koduklubi vastu täna viis punkti visanud Kregor Hermet rääkis, et oli oodata tasavägist mängu. „Teadsime, et mäng tuleb raske. Tartu vastu midagi kergelt ei tule, eriti kodus,“ rääkis Hermet Delfi videointervjuus. „Neil on hea sats, mis on hästi komplekteeritud. Eeldasime, et tuleb lõpuni pusimine.“