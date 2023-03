Lewis Hamilton Mercedese keerulisest algusest: nad ei kuulanud minu soovitusi

Hamilton andis mõista, et Mercedeses ei kuulatud tema soovitusi. „Tuleks tunnistada: „Me ei kuulanud sind. Auto pole seal, kus vaja ning peame tööd tegema“,“ jätkas Hamilton. „Peame töötama masina tasakaalu kallal kurvides, vaatame murekohti ning meeskondlikult tegutsema. Oleme endiselt mitmekordsed maailmameistrid. Me ei saanud sel korral lihtsalt asjale pihta. Nii läks ka eelmisel aastal. Samas see ei tähenda, et me ei saa enam õiges suunas liikuda.“