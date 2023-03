VIDEO | Tuntud suusatähed kutsuvad eestlasi lauluväljakule: see saab olema suurepärane võistlus!

Manificat avaldas, et tal on Eestiga seotud lõbusaid mälestusi ning lisaks on tal siin sõpru, keda ta video vahendusel tervitas.

Manificat ütleb videos: „Tere! Mina olen Maurice Manificat Prantsusmaalt. Ma olen väga elevil, et saan tulla Tallinnasse ja arvan, et see (võistlus - toim.) saab olema suurepärane. Mul on Eestiga seotud mõned lõbusad mälestused, asjadest, mida ma seal tegin. Mul on seal head sõbrad, kellele ma ütlen: „Tere!“ Nautige! Nautige seda (võistlust - toim.) Tallinn!“

Dahlqvist ütleb videos: „Hei! Minu nimi on Maja Dahlqvist ja ma olen super elevil, et saan tulla Tallinnasse linnasprindile võistlema. See on ilmselt üks minu kõige lemmikum võistlus. Loodan, et seal näeme!“

21.märtsil Tallinna lauluväljakule COOP FIS murdmaasuusatamise maailmakarikasarja etapil paneb end kodupubliku silme all proovile ka meie suusaparemik, kellest osad on järgmise kahe olümpiatsükli uued näod Eesti suusatamises.

Võistluste ajakava:

Teisipäev, 21. märts

17.00 naiste kvalifikatsioon

17.35 meeste kvalifikatsioon

18.00 5miinust kontsert

19.30 finaalid: naiste 1/4-finaal, meeste 1/4-finaal, naiste 1/2-finaal, meeste 1/2-finaal, naiste finaal, meeste finaal

21.00 Lilletseremoonia