PSG peatreener järjekordsest põrumisest Meistrite liigas: minu tulevikust on veel vara rääkida

PSG jäi kahe mängu kokkuvõttes Bayernile alla 0:3. Nii tuli klubil viiendat korda viimase seitsme hooaja jooksul 16 parema seas eurohooaeg lõppenuks kuulutada.

Järjekordne põrumine Euroopas on toonud küsimärgid ka mullu suvel PSG peatreeneriks palgatud Christophe Galtieri tuleviku kohale. „Minu tulevikust on veel vara rääkida,“ sõnas prantslane kolmapäevase kaotuse järel. „Mõistagi sõltub see klubi juhatusest ja presidendist.“

„Klubis valitseb pettumus, Meistrite liigaks olid ootused suured,“ tunnistas Galtier (56). „Peame aga keskenduma edasisele hooajale.“

Galtier tõi allajäämise ühe põhjusena välja probleemid vigastustega. Ründetähe Neymari jaoks on hooaeg läbi. Vigastusega on kimpus ka keskkaitsja Presnel Kimbembe. Lisaks pidi punase kaardi tõttu korduskohtumise vahele jätma paremkaitsja Benjamin Pavard. „Mitmed olulised lülid olid nii esimesest kui teisest mängust eemal,“ rääkis Galtier. „Kõik on pettunud, mina kõige rohkem. Meil olid kordusmänguks suured lootused.“

„Me ei osanud parimaid momente ära kasutada. Esimene poolaeg oli väga hea, teisel kinkisime rumala värava. Sellisel tasemel tuleb selgemalt mõelda,“ lisas peatreener.

PSG poolkaitsja Danili Pereira sõnul oli Bayern lihtsalt parem võistkond. „Bayern on füüsiliselt võimas, kaotasime täna palju duelle. Mul ei ole sõnu. Kahjuks oli Bayern liiga tugev. Me ei kasutanud avapoolajal võimalusi ära ja Meistrite liigas teeb see elu raskeks,“ tõdes portugallane.

Kuna PSG langes kaheksandikfinaalis konkurentsist ka Prantsusmaa karikasarjas, on neil hooaja lõpuni jäänud veel vaid kohalik meistriliiga. 26 mänguvooru järel on neil koos 63 punkti. Liidrile järgnevad Marseille (55 p), Monaco (51 p) ja Lens (51 p).