Üle 100 jalgpallifänni surmaga lõppenud tragöödia eest mõisteti kaks inimest vangi. Ühe ohvri perekond nõuab surmanuhtlust

Regiooni politseiülem Nico Afinta nentis toona, et asi läks käest. „See oli anarhia. Inimesed ründasid politseinikke ja purustasid autosid,“ lausus Afinta, kelle sõnul oli hukkunute seas vähemalt kaks politseinikku. „Tahame kindlasti lisada, et mitte kõik staadionil olnud polnud anarhilised. Vaid need 3000 inimest, kes murule jooksid.“