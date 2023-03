Premium liigast sai pilkeobjekt. Klubide tegevjuhid: nii jätkuda ei saa

„Arvestades seda ilma, millega me teisel poolajal võitlesime, jääme viigiga rahule. Mina kannatan eriti, sest mul pole juukseid. Kutid blokeerivad kätega kõrvu. See on jube. Ma pole sellist asja varem kogenud!“ Tsitaat pärineb esimest hooaega Premium liigasse kuuluva Harju JK Laagri ääreründajalt Kaarel Ustalt. Niimoodi kommenteeris ta võõrsil FC Kuressaarega 1 : 1 viiki mängitud kohtumist , mis möödus jalgpalli jaoks ebanormaalsetes tingimustes – seda tunnistab ka jalgpalliliidu president Aivar Pohlak.