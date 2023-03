Premium liiga muutus pilkeobjektiks. Klubide tegevjuhid: nii jätkuda ei saa

Eesti jalgpalli pihta on viimastel päevadel avalikus ruumis – kommentaariumites, podcastides, foorumites ja sotsiaalmeedias – sülitatud tuld ja tõrva, tehtud meeme ja irvitatud. Väljas paugub krõbe pakane ja tuiskab lund, aga Premium liiga hooaeg peaks jõudma laupäeval juba kolmanda mänguvooruni. Enamus klubidelt vaatab turniiritabelist mängude arvu kohalt vastu „ühtede“ rida, vaene Tartu Tammeka pole platsile veel saanudki.

Eelmisel nädalal pööras Tammeka buss koju tagasi Virtsu sadamast, sest ära jäi mäng FC Kuressaarega – ka saarlaste enda buss keeras samast praamijärjekorrast tagasi Tallinnasse, kus meeskond igapäevaselt treenib –, teisipäeval lükati edasi Tartus toimuma pidanud mäng Tammeka ja Tallinna Kalevi vahel, sest Sepa kunstmurustaadion, millel on altküte, oli äärtest külmunud ja mängimiseks ohtlik.

„Oleks siis esimene kord...“ ohkavad jalgpalliinimesed. Hooaja varajast algust ja hilist lõppu on kirutud aastast aastasse. Pehmematel talvedel on hädakisa vaiksem, karmimatel jälle valjem. Delfi ja Eesti Päevalehega jagasid oma mõtteid karmist hooaja algusest ja võimalikest muudatustest tegevjuhid kuuest Premium liiga klubist: Paide Linnameeskonnast, Nõmme Kaljust, FC Kuressaarest, Tallinna Kalevist, Tartu Tammekast, Tallinna Kalevist ja Harju JK Laagrist. Küsimustele, mis on jalgpalliringkondades paljude inimeste huulil, vastas pikemalt Aivar Pohlak.