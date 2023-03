Tartu Bigbank tahab poolfinaalseeria kiirelt lõpetada, Pärnu püüab pea püsti hoida

Äsja Balti liiga võitjaks tulnud Tartu meeskonna peatreener Alar Rikberg ei tee saladust, et loodab kolme võiduni peetava seeria võimalikult kiirelt lõpetada. „Peamine eesmärk selle seeriaga on võimalikult kiirelt ühele poole saada, mitte lasta end üllatada ja hoida keskendumist,“ sõnas Rikberg.

„Mõtlen juba ka võimalikule finaalseeriale, hooaja lõpp on tihe ja püüan mehi võimalusel ka säästa. Hetkel on mitu meest haigustega eemal ja mõnel ka vigastusemured, seega kõiki homme kindlasti kasutada ei saa. Trenniks väga palju enam aega ei jää, peame mängudes paremaks saama,“ lisas ta.

„Trennides pole häda midagi olnud, oleme terve hooaeg niipalju „peksa“ saanud, et see pole meie jaoks uus olukord. Eks need mängud ole meile tuleviku karastuseks, aga eks me muidugi anname endast parima,“ lisas juhendaja.