AMETLIK | Paf Eesti-Läti korvpalliliiga finaalturniir toimub tänavusel hooajal Tallinnas

Eesti Korvpalliliidu liigade ja võistluste juhi Henri Ausmaa sõnul on Eesti Korvpalliliidul suur au võõrustada juubelihooajal liiga otsustavat faasi Eestis. „Meil on suur au võõrustada Paf Eesti-Läti Korvpalliliiga juubelihooaja kulminatsiooni Eestis. Tegemist saab olema kõrgetasemelise finaalturniiriga, kus selgub viienda hooaja meister. Korraldajatena anname endast maksimumi, et nädalavahetus tuleks nii osalevatele meeskondadele kui ka fännidele meeldejääv,“ sõnab Ausmaa.