Eesti noortekoondist ja treenereid koolitanud Arsenali loots: teil on väravavahtide vaimustus

„Meil oli just omakeskis jutuks, et Eestis on väravavahtide vaimustus. Teil on mitmed väravavahid jõudnud kõrgele tasemele ja siingi koondisele trenne andes on mõlemal aastal umbes 20-st jalgpallurist neli kollkiprid. Inglismaal on meil pigem sellel positsioonil probleeme. Kahjuks mul endal [Karl Jakob] Heinaga kokkupuuteid pole olnud,“ tõdes Arsenali Development Manager Simon McManus, kes koos kahe kaaslasega juhendas kolm päeva Eesti U19 neidude jalgpallikoondist, mille järel toimusid arutelud kohalike treeneritega.