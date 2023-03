TIPPHETKED | Kalev/Cramo sai võõrsil Tartu Ülikooli üle magusa võidu

Kalev/Cramo hoiab ühisliiga tabelis 20 võidu ja viie kaotusega kolmandat kohta, Tartu Ülikool on 18 võidu ja üheksa kaotusega viiendal tabelireal. Nende vahele mahub BK Ventspils, kellel on sarnaselt Tartule 18 võitu ja üheksa kaotust.

„Kalev/Cramo tuleb hea eurovõidu pealt ja on leidnud enesekindluse. Nad on saanud oma võite kaitse pealt, aga samas on rünnakul kõik ohtlikud ja meeskonnal pikk pink. Viimased kaks mängu oleme selgelt alla lati läinud ja peame uuesti oma rütmi üles leidma ja asjad korras hoidma.

Cramoga mängus püsimiseks peame tegutsema oluliselt meeksondlikumalt kui eelmised kaks mängu. Tabeliseisu osas on mäng väga oluline, sest Ventspils võitis eile Pärnut ja tõusis samale pulgale. Meil on põhiturniiril jäänud kolm mängu ja need otsustavad, kas saame veerandfinaaliks kodumängueelise. Arvestades, et me oleme liiga suurima publikuga meeskond, siis annaks see meile kindlasti suure plussi,“ sõnas Narits.