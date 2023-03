VIDEO | Näitas baaris peenist – Inglismaal levib skandaalne video jalgpallitähest

The Suni andmeil viibis Inglismaa koondise kaitsja baaris oma sõpradega, kuid järsku tekkis tal soov naistele külge lüüa. Inglismaa ametivõimud ei pruugi aga asja huumoriga võtta, sest seaduse silmis on avalikus kohas suguelundite tahtlik paljastamine karistatav.

„Video on tõesti häiriv,“ ütles üks allikas ajalehele. „Walkeriga videol olev naine ei ole tema abikaasa, kuid ta haarab tema rindadest ja kobab neid. Just siis, kui arvad, et hullemaks enam minna ei saa, tõmbab ta oma peenise välja.“

Walkeri naine on modell ja tõsielusaatejuht Annie Kilner, kuid tema baaris ei viibinud. Inglismaa jalgpallitäht on nelja lapse isa, kolm last on tal Kilneriga.