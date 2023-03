Zahkna jätab koroonaviiruse tõttu Östersundi etapi vahele, naiste jaoks on ka plaan B

Laskesuusakoondise spordidirektor Kauri Kõiv ütles täna Delfile, et Zahkna homme algavale Östersundi etapile ei sõitnud.

„Kui ma täna hommikul peatreeneriga [Fjodor Svoboda] suhtlesin, siis sain teada, et Renel on koroonaviiruse test positiivne ja ta peab veel natuke kodus taastuma,“ märkis Kõiv.

„Meil on Östersundis koondises ka Marten Aolaid ja Robert Heldna , sõidame nende poistega teadet,“ ütles spordidirektor. Lisaks neile on Östersundis võistlemas põhikoondislased Raido Ränkel ja Kristo Siimer .

Koondisel on naiste jaoks olemas ka plaan B, kui keegi peaks ootamatult haigestuma. „Hanna-Brita Kaasik on ka võistlusele üles antud. Kui on vaja [teatesõiduks], saab ta kiiresti järele lennata,“ ütles Kõiv.