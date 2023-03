OTSE DELFI TV-s | Kristjan Ilves alustab Oslo MK suusasõitu seitsmendalt kohalt

Äsja lõppenud maailmameistrivõistlustel neljanda ja kuuenda koha saavutanud Ilves on MK-sarja kokkuvõttes tõusnud seitsmendaks. Eestlase arvel on 561 punkti ning esiviisiku koht on vaid 35 punkti kaugusel. Sarja üldliider on austerlane Johannes Lamparter 1225 punktiga.