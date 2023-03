Elunipp lapsevanematele! Gerd Kanter teab, kuidas saada lapsi spordist huvituma

Kõrgel tasemel sündmuste Eestisse toomine on tema sõnul oluline nii spordimaailma kaardil püsimise kui järelkasvu seisukohalt. Korraldajamaa eeliseks on nii mõnegi ala puhul võimalus lubada starti suurem arv sportlasi, mis võib ühe karjääri alguses oleva noore jaoks sooritusest hoolimata olla elumuutev kogemus.

Kui tippsuusatamist sai äsja näha teleri vahendusel, siis 21. märtsil tulevad maailmakarikasarjas keerlevad suusakuulsused üksteiselt mõõtu võtma Tallinna lauluväljakule. Kuna rada on kompaktne ja distants lühike, siis on kogu võistlus algusest lõpuni hästi jälgitav ning soovi korral saab tippude tehnikat uudistada kas või paari meetri kauguselt.

„Kui räägime sellest, et tahame kuidagigi oma lapsi liikuma innustada ja spordiga tutvustada, siis just nii suure mastaabiga tippvõistlustele tulekski nad viia,“ ütleb Gerd Kanter.

Kõik põnevad nüansid teleülekandesse ei jõuagi. „Sprindivõistlusel näeb ülihästi ka seda n-ö köögipoolt ehk kes, millal ja kuidas soojendust teeb, mis toimub varsutusega ja kuidas maailma tipud stardiks tegelikult valmistuvad. See nii meie noortele kui pealtvaatajatele mõnes mõttes nagu koolitus. Saadki parimatelt snitti võtta. Kuna eetriaeg on broneeritud vaid sündmuse kõige põnevamale heitlusele, siis jääb eelpool nimetatu sellest tihti välja.“

Eesti noortele sportlastele, kes MK-etapil oma debüüdi teevad, soovitab ta kasutada seda võimalust uute sihtide seadmiseks. Kanteri sõnul on tähtis jõuda arusaamani, et päeva lõpuks on kõik lihtsalt lihast ja luust inimesed, kes on oma tasemeni jõudnud läbi suure töö.