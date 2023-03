Nõmme Kalju ja Delfi Meedia sõlmisid kolme aasta pikkuse koostöölepingu

Delfi Meedia turundusjuht Heili Teder: „Nõmme Kalju on aastaid saanud aru, et spordi juurde toob publiku äge turundus ning olnud selles teistele jalgpalliklubide heaks eeskujuks. Sellisel juubeliaastal kui Kalju on saamas 100 aastaseks on meil hea meel omaltpoolt nende turundustegevusele ainult hoogi juurde anda.“

Nõmme Kalju on ajalooline Eesti jalgpalliklubi, mis asub Tallinnas, Nõmmel. Klubi on asutatud 1923. aastal ja omab märkimisväärset spordi- ja ühiskondlikku pärandit, olles laialdaselt tuntud kui avatud ja hästi organiseeritud profiklubi. Klubi presidendiks on Kuno Tehva, üks klubi taasasutajatest ning kes on oma mitmekülgsete teadmistega panustanud klubisse igapäevaselt juba 20 aastat. Klubi märksõnadeks on stabiilne juhtimine, selge visioon, oma kindel filosoofia, tugev side kohaliku kogukonnaga ning ajaloolised ja sotsiaalsed väärtused. Läbi aastate on Kalju üks edukamaid ja Eestis enim kajastust leidnud spordiklubisid. Edu on saavutatud ka Euroopa tasandil – 15. korral on kvalifitseerutud UEFA Euroopa Liiga ja kahel korral UEFA Meistrite Liiga kvalifikatsiooniturniirile. Nõmme Kalju on kahekordne Eesti meister, võitnud ka karikasarja ning superkarika. Nõmme Kalju on Euroopa Klubide Liidu (ECA) aktiivne liige, esimees Kuno Tehva on ECA juhatuse liige ja UEFA klubivõistluste komitee liige.