Jalgpalli maailmameister kritiseeris teravalt Neymari: mul on hea meel, et ta vigastada sai

Dugarry teatas RMC Sport vahendusel, et tal on hea meel, et Neymar vigastada sai. „Ma arvan, et see on imeline võimalus ja tõeline õnn Christophe Galtieri (PSG peatreener - K.R.) jaoks,“ rääkis prantslane. „Meeskond on palju paremas tasakaalus, kui platsil on viis kaitsjat, kolm poolkaitsjat ning ründes Kylian Mbappe ja Lionel Messi.“