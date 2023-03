Eva-Lotta Kiibuse aasta: valus möödalask, hüpoteetiline võimalus ning paranemise ja uue alguse ootus

Kõrvaltvaatajaid sundis see küsima, kas hooaja eel toimunud treeneri vahetus oli viga? Kiibus lõpetas pikaajalise koostöö Anna Levandiga ja asus treenima Hollandis Thomas Kennesi juhendamisel. Asjasesse süüvimata võiks sellele küsimusele vastata jaatavalt. Tegelikkusest on see vastus aga kaugel.