OTSEBLOGI | Üks gigant langeb: kas staarist ilma jäänud PSG suudab Müncheni Bayerni vastu keerulisest seisust välja tulla?

„Igal süsteemil on omad head ja vead. Viimastes mängudes oleme lasknud endale liiga palju väravaid lüüa,“ rääkis mängueelsel pressikonverentsil PSG peatreener Christophe Galtier. „Peame selle ära parandama. Meil on omad puudused, kuid samamoodi on ka vastastel. Peame olema valvsad ja ründama julgelt.“

„Pariisil on kindel identiteet ja mängumustrid, mida on võimalik ära kasutada,“ rääkis Bayerni loots Julian Nagelsmann . „Samas võivad nad kiirrünnakul vastu nõelata, kui ise midagi valesti teed.“

Tottenhami peatreener Antonio Conte rääkis mängu eel, et pinged meeskonna peal on suured, aga selliste hetkede nimel mängitakse. „Eelmisel aastal mängisime Konverentsiliigas, nüüd Meistrite liigas,“ sõnas itaallane. „Võitsime alagrupi ja nüüd on võimalus veerandfinaali jõuda. Kui küsite minult, kas tahaksin Meistrite liigat võita, siis vastus on: „Jah“. Peame siiski elama reaalsuses ning võtma ühe mängu korraga.“