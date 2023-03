BLOGI | Üks gigant langes: Müncheni Bayern lõi PSG konkurentsist

Tottenhami peatreener Antonio Conte rääkis mängu eel, et pinged meeskonna peal on suured, aga selliste hetkede nimel mängitakse. „Eelmisel aastal mängisime Konverentsiliigas, nüüd Meistrite liigas,“ sõnas itaallane. „Võitsime alagrupi ja nüüd on võimalus veerandfinaali jõuda. Kui küsite minult, kas tahaksin Meistrite liigat võita, siis vastus on: „Jah“. Peame siiski elama reaalsuses ning võtma ühe mängu korraga.“