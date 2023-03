Koroonahaigetena võistelnud laskesuusatähed vennad Bød skandaali keskmes: mina oleksin autoga koju läinud

Johannes Thingnes ja Tarjei võtsid laupäevases jälitussõidus kaksikvõidu. Võistlusjärgsetes intervjuudes avaldasid vennad, et andsid sõidu eel positiivse koroonaproovi. „Nii mina kui Johannes andsime õrna joonega positiivse testi,“ rääkis Tarjei Norra rahvusringhäälingule. „Püüame teistest eemale hoida ja mul on siin ringi kõndides häbi,“ lisas Johannes Thingnes.

Pühapäevase segateatesõidu jätsid vennad vahele. MK-etapi järel plaanis Norra laskesuusaliit Bød saata koos teiste konkurentidega koos sama lennuga Rootsi Östersundi, kus sel nädalal MK-sarja hooaeg jätkub. Rahvusvaheline laskesuusaliit korraldab sportlastele MK-etappide vahel tšarterlende ning norralased plaanisid koroonasse haigestunud Bød paigutada samale lennule, kus on ka teiste koondiste atleedid.

Konkurendid sellist käitumist ei mõistnud. „Teised võivad nakatuda, see pole mingi saladus. Kui mina oleksin haigestunud, oleksin autoga reisinud,“ rääkis NKR-le sakslane Benedikt Doll, lisades, et tegu on iseka käitumisega. „Mina ei läheks sellele lennule.“