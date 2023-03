Meistrite liigast langenud Dortmundi täht kohtuniku otsusest: täielik nali

Dortmundi noor täht Jude Bellingham polnud peakohtunik Danny Makkelie otsusega rahule anda Chelseale uus penalti. Inglase sõnul jättis otsus mõru maitse suhu. „Ta (Özcan) oli vähem kui meetri võrra kastis. See asjaolu valmistas pettumust, aga penalti uuesti andmine oli täielik nali,“ leidis Bellingham.

„Iga penalti puhul, kus on aeglane hoojooks, jõuab mõni teine mängija umbes meetri jagu juba trahvikasti joosta, aga see on osa mängust. Mis enam teha, peame sellega edasi elama,“ lisas 19-aastane inglane.