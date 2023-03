DELFI VIDEO | Eesti esikii Andres Petrov liigub tasa ja targu maailma eliidile lähemale

Mullu võidetud Euroopa meistritiitliga tõusis Andres Petrov uutesse kõrgustesse. Temast sai esimene eestlane, kes on välja teeninud snuukri profituuri pääsme. Peagi saab tema jaoks läbi profikarusselli esimene aasta, mille jooksul on Petrov saanud end proovile panna maailma täielikku tippu kuuluvate mängijate vastu. See aasta on andnud talle rohkelt väärt kogemusi ja kindlalt võib väita, et tema parimad profituuri võistlused on alles ees.