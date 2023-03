DELFI FOTOD | Jalgpall Eesti moodi? Ebainimlikes tingimustes mänginud Kuressaare ja Harju leppisid viiki

Kuigi väravateta lõppenud avapoolajal oli väljak roheline ning külmakraade minimaalselt, siis teisel poolajal saabunud lumetorm tegi mängijate elu täielikuks põrguks. Tuulekiirus oli puhanguti lausa 18 m/s, mis tähendas, et seisva palli olukordades ei tahtnud mänguvahend pahatihti paigal püsida.

Täna pidi Tartus Sepa jalgpallikeskuse kunstmuruväljakul toimuma ka Tartu Tammeka ja Tallinna Kalevi kohtumine, kuid jalgpalliliit teatas, et see on teadmata ajaks edasi lükatud.