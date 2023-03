San Marinos särama löönud eestlase klubikaaslane jõudis ootamatult Itaalia koondise lävele

Nimelt rääkis FCSB spordidirektor Mihai Stoica Orange Sportile, et Itaalia koondise peatreener Roberto Mancini plaanib 26-aastasele Compagnole võimaluse anda. „Klubi president helistas mulle ja teatas, et Compagno on koondisesse kutsutud. Ma küsisin, et kas ta teeb nalja, sest varasemalt pole meil olnud ühtegi mängijat nii kõrge tasemega koondises.“