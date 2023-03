DELFI VIDEO | Jaan Martinson kutsus kodus olümpiapääset jahtiva Peeter Oleski duellile

Olesk tunneb end paremini küll tulirelvadest laskmises, ent tema rekord õhupüstoli 60 lasu harjutuses on sedavõrd kõva kui 584 silma. „See tulemus viiks üsna kindlalt finaali. Aga kui lasen törts üle 570 silma, mis võiks olla mu igapäevane tulemus, oleksin juba rahul. Ent samas olen ka isiklikuks rekordiks valmis – palju kümneid, vähe üheksaid, nii lihtne see ongi,“ tõdes Olesk.

Õhkrelv annab aluse

„Minu põhialal olümpiakiirlaskmises on aega vähe, kiireimas seerias neli sekundit viiele lasule. Õhupüstoli harjutuses on aega palju – 60 lasku tuleb teha 75 minuti jooksul,“ selgitas Olesk kahe ala peamist erinevust. „Õhupüstolist laskmine on minu jaoks baastreening, mis tuleb kasuks põhialal.“