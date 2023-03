The League tuleb taas! Peakorraldaja Kevin Renno: võitlusõhtu lõpus saab meenutada kooliaega

Renno, kelle eesmärgiks on korraldada The League'i kaks korda aastas, teeb seda peamiselt armastusest spordiala vastu. „Mulle meeldib vaadata, kuidas see ala areneb. Mulle meeldib selle arengu sees olla, see on omamoodi hasarti tekitav,“ selgitab ta.

Sündmuse teeb eriliseks see, et näeb väga erinevate võitlusstiilidega matše. Renno tunnistab, et võrdsete vastasseisude kokku panemine nõuab palju vaeva, aga tulemas on põnevaid vastasseise. Lisaks tavalisele kikkpoksile ja Tai poksile näeb MMA kinnastega Tai poksi, mis on Renno üks lemmikuid. Pärast sündmust toimub võimas afterparty.

Renno selgitab, et pidu läheb edasi võistluspaigas ning kui spordi pool lõppeb, siis teevad usinad abilised põranda kiiresti puhtaks, et soojendusartistid saaksid lavale tulla. Õhtu lõpetab maailmatasemel esineja ATB-ga, keda soojendab sedapuhku Caater. „Mulle endale selline muusika väga meeldib, saab meenutada kooliaega,“ muigab Renno.

The League’il on osalemas kaks naist: Astrid Johanna Grents ja Sigrid Kapanen. Kuigi Kapanen on sel aastal juba kolm tiitlit võitnud, siis Renno arvates on Grents temaga samal tasemel.

Lähiriikidest on eestlannadele aga väga keeruline vastaseid leida. „Sigrid tahtis proovida MMA kinnastega Tai poksi, mis on viimasel ajal populaarsust kogunud. Paraku pole keegi nõus temaga ringi minema, sest ta on tugeva käega ja teda kardetakse. Üks neiu Soomest ja üks Šveitsist pakkusid, et võivad K1 klassis võidelda, aga MMA kinnastega soovijaid ei ole. Loodame, et saame ka Astridile vastase leitud,“ rääkis Renno.

Aga ka mehed pole Renno sõnul kehvemast puust. Ringi astuvad teiste seas Hendrik Themas, Henry Rohtla, Ott Remmer, Maikel Astur ja Aleksei Larin.

Rennol on hea meel, et Eesti võitlusspordis on aasta aastalt toimunud suur areng, mis ei vaibu. Seda on tema sõnul näha nii laste-, amatöör- kui ka profitasemel võistlustel. Renno tegi ise oma esimese võistluse 2003. aastal ning on alates sellest ajast pidevalt asjas sees olnud.

Toetajatel on suur roll