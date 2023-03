Meeste käsipallikoondise treener: Eesti peab õppima võitma!

„Need mehed, kellega sel korral arvestasime on kõik kohal ja rivis. Vaid Vahur Oolup haigestus viimasel minutil ning tema asemel kaasasime tegevusse HC Kehra noormängija Alvar Soikka. Mait Patrail liitub meiega teisipäeva õhtul ning Dener Jaanimaa kohta teadsime juba varakult, et tema meid seekord aidata ei saa,“ vaatas Noodla koosseisule otsa.

Millised võiks olla Eesti koondise nõrkused ja tugevused? „Positiivse poole pealt on kindlasti see, et oleme nüüd sama grupiga saanud juba pikalt tööd teha ning see annab liikumisse teatud kindluse. Mehed teavad, kus nad peavad rünnakul olema ning kogu tegevus saab toimuda kiiremini ja kvaliteetsemalt ning kaitsele natukene lähemal. Nüüd tuleb lihtsalt need oskused kõik ka mängu üle kanda.“

„Eks meil on olenevalt päevast muresid kaitse agressiivsusega ning sealt koostööst väravavahiga. Kuid kui puurilukud näitavad head esitust, siis suudame ka sel väljakupoolel head esitust näidata. Peame endas üles leidma võiduoskuse, kuna me ei ole viimastes ametlikes kohtumistes liigselt punkte koju toonud, siis selleks vajalik stabiilsus ja kindlus saab tulla ainult võiduemotsiooni nautides,“ jätkas juhendaja.

„Iisraellased viljelevad kiiret ja agressiivset käsipalli, kus rünnakul tehakse palju ebastandardseid lahendusi. Oleme loomulikult nende eelmiste kohtumiste videoid vaadanud, kuid kuna neil peaks meie info kohaselt olema seekord puudu põhimängujuht, siis see võib nende rütmi muuta. Täna keskendume mängijatega koos just selle koosseisu analüüsile. Õnneks on meil olemas ka video kohtumisest, kus sama mees platsile ei jooksnud,“ analüüsis 43-aastane loots neljapäevast vastast.

Koondise abitreener Noodla juhendas möödunud nädalavahetusel Põlvas 2004. aastal sündinud tütarlaste koondist, lisaks aitab ta Tabasalus juhendada kohalikku naiste meistriliiga tiimi, õpetab noori Audenteses ning treenib Tallinna Käsipalliakadeemia esiliiga võistkonda, kelle eest ta ka ise vahepeal väljakul käib. Kuidas mees seda kõike jõuab?