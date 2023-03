Eesti kurlingupaar tõusis maailma edetabelis teisele kohale

Alles paar kuud tagasi tõusid Kaldvee ja Lill oma karjääris seni kõrgeimale, kolmandale kohale ning nüüdseks on Eesti värsked meistrid segapaaris kurlingus tõusnud maailma teiseks kurlingupaariks. Marie Kaldvee sõnul on tegemist hea tulemusega, kuid töö jätkub, kuna sihiks on aprillis toimuvad maailmameistrivõistlused. „Oleme maailmaedetabeli teise kohaga rahul, kuid sellegipoolest teeme tööd edasi, et juba aprillis mängida MMil maailma parimate vastu,“ kommenteeris ta.