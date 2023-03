Eestlastel on võimalik Ukraina hokifännid tasuta tribüünidele aidata

23.- 29. aprillini toimub Tallinnas, Tondiraba jäähallis MM-i I divisjoni B-grupi turniir, kus Eesti koondise vastasteks on Ukraina, Jaapani, Hiina, Hollandi ja Serbia jäähokikoondised. Ukraina meeskond kohtub 23. aprillil Hiina, 24. aprillil Serbia, 27. aprillil Hollandi ja 29. aprillil Serbiaga. Kõikidele nendele mängudele on võimalik soetada pileteid ning kinkida need Eestis viibivatele ukrainlastele. „Mängumees“ piletipakette ei müüda 26. aprillil toimuvale Eesti - Ukraina mängule.