TÄNA OTSEBLOGI | Kas avakohtumise kaotanud Londoni Chelsea jõuab meistrite liigas veerandfinaali?

Inglismaa kõrgliigas kümnendat kohta hoidva Chelsea peatreener Graham Potter tõdes, et meeskond on surve all, aga see on ainult positiivne. „See tähendab, et oleme fantastilises olukorras ja võitlema koha eest kaheksa parima seas. Minu meelest on klubile veerandfinaali pääsemine väga oluline. Tippmeeskondadega mängimine on tohutu väljakutse, aga samas ka hea võimalus end näidata,“ sedastas ta.