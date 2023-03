Selgus Eesti võrkpallikoondise uus peatreener

Valik oli keeruline

Alaliidu juht märkis veel, et kuna meeste rahvuskoondis on läbimas sujuvat noorenduskuuri, siis esmane ülesanne sel suvel on leida koondise tuumik, kes sügisesel EMil koondist vedama hakkab. „Leppisime juhatuses kokku, et peatreeneri leping on seekord 1+1+1 põhimõttel, ehk EMi lõppedes vaatame hetkeseisule otsa, seejärel on mõõdupuuks järgmisel aastal uus EM-valiktsükkel ja kui see on edukas, siis on peatreeneril õigus viia meeskond ka 2025. aasta EMile,“ selgitas Pevkur.