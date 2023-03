Eestlane võitis Põhjamaade suurima pokkeriturniiri

Paar tundi enne turniiri lõppu tegid aga allesjäänud kolm mängijat kokkuleppe, mille kohaselt jagasid nad sel hetkel laual olnud punktiseisu järgi auhinnarahad, ning mängisid seejärel edasi trofee ja 15 000 euro peale. Seega kokkuvõttes sai turniiri võitja Parmasto 97 400 eurot, ning teise ja kolmanda koha saavutasid Soome mängijad Timo Petteri Laiho ning Antti E. E. Veteläinen, kes said tulenevalt sõlmitud kokkuleppest 102 500 eurot ning 90 000 eurot. Festivali peasündmuse, 1100-eurose osalustasuga põhiturniiri kogu auhinnafond oli samuti Eesti pokkeriajaloo suurim – 673 040 eurot.

Põhiturniiri võitnud mängija Priit Parmasto sõnul ei ole ta professionaalne turniirimängija, kuid tegi enne põhiturniiri finaali põhjalikku eeltööd. „Mitmed minu head sõbrad on tipptasemel turniirimängijad, olen neilt saanud abi ja nõu. Enne finaali tegin ka põhjaliku eeltöö teiste mängijate kohta, nii teadsin, kes on minu vastas. Tunnen, et andsin endast finaallauas palju ja jäin oma sooritusega rahule,“ ütles Parmasto.