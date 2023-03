Eesti jalgpalli noortekoondislased liitusid Poola tippklubiga

Tema eakaaslane Stevin Kerge kuulus varem Soome klubi HJK noortesüsteemi. Poolkaitsja arvel on U17 koondises viis mängu, kus ta on sahistanud võrku kahel korral.

Legia on 15-kordne Poola meister, viimati tõstsid nad tiitli pea kohale 2021. aasta kevadel. Toona suvel kohtusid nad meistrite liiga eelringis Tallinna Floraga ja võitsid kahe mängu kokkuvõttes 3:1. Tänavu on Varssavi meeskond kogunud Ekstraklasas 23 matšiga 46 punkti, millega nad on liigas teisel kohal. Liider Częstochowa Raków on neist 13 silma kaugusel.