Kelly Sildaru lauluväljaku MK-etapist: midagi sellist oma silmaga kogeda on väga teistmoodi

Pekingi olümpiapronksi, maailmameistri ja kuuekordse X-Mängude võitja sõnul on kõige olulisem enne võistlust korraks aeg maha võtta, rahulikult hingata ning ees ootavale keskenduda.

„Päeva lõpuks pead sa iseenda sooritusega rahule jääma, see on kõige olulisem. Ei ole vahet, mida teised arvavad, selle ei tasu oma energiat kulutada. Väike võistlusnärv ja ootusärevus on normaalne, sellega harjub. Sa lähed võistlema ja oled selleks hetkeks valmistunud, tead täpselt, mida pead tegema ning selle tunde pealt asugi tegutsema,“ soovitab ta.

Sildaru leiab, et erinevate suurvõistluste koju kätte toomine on kihvt nii pealtvaatajatele kui sportlastele. „Minu alal võiks ka Eestis võistlusi olla, kodupubliku toetus annab väga palju juurde. Välismaal olles on kõik inimesed ja linnad võõrad, Eestis on sportlase vaates igal pool väga mugav ja saadav elamus mitu korda võimsam. Olgu tegemist ralli, tennise või suusatamisega, omad on omad ja neile on lahe kaasa elada.“

Olgu tegemist ralli, tennise või suusatamisega, omad on omad ja neile on lahe kaasa elada. Kelly Sildaru

Suurvõistluste melust teleri vahendusel osa ei saa. „Oma silmaga midagi sellist kogeda on väga teistmoodi, Tallinna lauluväljakul, mis koondab nii tipud kui publiku üsna peo peale, seda enam.“

Teekonnal tippu on Sildaru sõnul kõige keerulisem hoida motivatsiooni. „Halb rutiinitaluvus teeb selle vahel keeruliseks. Samas inimestel, kes on valinud murdmaasuusatamise, võib-olla on rutiiniga paremad lood,“ naerab ta. „Kui on kehvem päev, siis üritan trennis teha rohkem neid asju, mis silma särama panevad, see aitab.“

„Kui sul on siht silme ees ja tead, kuhu tahad jõuda, siis tasub pingutada. Saavutatud eesmärk ja tasuks saadud medal on seda pingutust väärt.“